Белый дом анонсировал расширение систем ПВО и ПРО на Ближнем Востоке

Сеть американских систем противоракетной и противовоздушной обороны на Ближнем Востоке будет расширена. Соответствующее заявление после атаки Ирана на Израиль сделал помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Министерство обороны и Центральное командование ВС США намерены и далее укреплять и расширять успешную интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего предупреждения по всему Ближнему Востоку, чтобы ещё больше снизить эффективность ракетного потенциала Ирана", — отметил политик на брифинге в Белом доме.