Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 23:42

Белый дом анонсировал расширение систем ПВО и ПРО на Ближнем Востоке

Сеть американских систем противоракетной и противовоздушной обороны на Ближнем Востоке будет расширена. Соответствующее заявление после атаки Ирана на Израиль сделал помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Министерство обороны и Центральное командование ВС США намерены и далее укреплять и расширять успешную интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего предупреждения по всему Ближнему Востоку, чтобы ещё больше снизить эффективность ракетного потенциала Ирана", — отметил политик на брифинге в Белом доме.

В Израиле указали на неудачную агрессивную атаку Ирана
В Израиле указали на неудачную агрессивную атаку Ирана

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил в направлении Израиля сотни дронов и ракет. Большинство воздушных целей были сбиты системой ПРО Arrow над соседними странами. Ещё порядка 80 беспилотников уничтожили американские военные. В Белом доме уже анонсировали введение против Тегерана новых санкций.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров