Белый дом анонсировал расширение систем ПВО и ПРО на Ближнем Востоке
Сеть американских систем противоракетной и противовоздушной обороны на Ближнем Востоке будет расширена. Соответствующее заявление после атаки Ирана на Израиль сделал помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Министерство обороны и Центральное командование ВС США намерены и далее укреплять и расширять успешную интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего предупреждения по всему Ближнему Востоку, чтобы ещё больше снизить эффективность ракетного потенциала Ирана", — отметил политик на брифинге в Белом доме.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил в направлении Израиля сотни дронов и ракет. Большинство воздушных целей были сбиты системой ПРО Arrow над соседними странами. Ещё порядка 80 беспилотников уничтожили американские военные. В Белом доме уже анонсировали введение против Тегерана новых санкций.