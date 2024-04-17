Адвокат социолога Кагарлицкого* сообщил о его этапировании в колонию

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* этапируют в исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов, отметив, что пока не известно, куда отправится обвиняемый по статье об оправдании терроризма.

"Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года", — рассказал адвокат в беседе с РИА "Новости".

При этом, в какую именно колонию он будет этапирован, пока не известно.