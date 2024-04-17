Адвокат социолога Кагарлицкого* сообщил о его этапировании в колонию
Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* этапируют в исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов, отметив, что пока не известно, куда отправится обвиняемый по статье об оправдании терроризма.
"Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года", — рассказал адвокат в беседе с РИА "Новости".
При этом, в какую именно колонию он будет этапирован, пока не известно.
Напомним, уголовное дело в отношении социолога возбудили летом прошлого года. Его обвинили в оправдании терроризма, грозило до семи лет тюрьмы. В декабре суд назначил штраф 600 тысяч рублей. Но позже прокуратура обжаловала решение и потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на пять с половиной лет колонии. В итоге в феврале Апелляционный суд изменил обвиняемому приговор.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.
VK / Иван Левченко