Песков ответил на вопрос о ситуации с домашним насилием в России

Российские правоохранители не видят тревожной динамики в ситуации с домашним насилием в стране. Об этом сообщил представитель Кремля президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во время брифинга на заданный представителем прессы вопрос, который в том числе касался и военнослужащих ВС РФ, вернувшихся из зоны СВО.