Песков ответил на вопрос о ситуации с домашним насилием в России
Песков: В России не фиксируется тревожной тенденции к росту домашнего насилия
Российские правоохранители не видят тревожной динамики в ситуации с домашним насилием в стране. Об этом сообщил представитель Кремля президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во время брифинга на заданный представителем прессы вопрос, который в том числе касался и военнослужащих ВС РФ, вернувшихся из зоны СВО.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин в начале месяца принимал участие в расширенном заседании коллегии МВД, где обсуждались наиболее беспокоящие тенденции в России. Домашнего насилия в их числе не было.
"Среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали", — указал пресс-секретарь президента РФ.
Если в России тенденции к росту домашнего насилия нет, то того же нельзя сказать, например, про Украину и Казахстан. Так, в Незалежной в 2023 году было зарегистрировано на 20% больше случаев домашнего насилия, чем годом ранее. Среди общего числа доля уголовных правонарушений выросла на 80%, а административных — на 36%. А в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев и вовсе решил ужесточить ответственность за домашнее насилие в республике на фоне жуткой истории с экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, который ещё осенью до смерти избил жену и пытался замести следы преступления.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев