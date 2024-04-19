"Поматросит и бросит": 6 незаметных на первый взгляд признаков, что вы попали в лапы к бабнику

Если мужчина ловелас, то отношения с ним ни к чему хорошему не приведут. Он будет флиртовать при вас с другими девушками и изменять. Либо бросит сразу после того, как произойдёт интимная близость. Как распознать такого мужчину и не подпустить его к себе?

1. Обращайте внимание на истории, в которых фигурируют другие женщины

Бабник может случайно проболтаться, упомянув других женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время общения с мужчиной внимательно прислушивайтесь к тому, что он говорит. Если парень ловелас, то обязательно проболтается, что у него было много женщин. Например, "спалиться" бабник может по следующим фразам: "Да, в машине у меня было несколько раз…"

"Одна моя девушка была стервой, другая — абьюзершей, а третья и вовсе выпросила у меня айфон и бросила".

"Ты самая красивая из всех, кого я знаю".

Естественно, мужчина, меняющий женщин как перчатки, в жизни будет произносить другие фразы. Однако смысл у них будет примерно такой, как в этих трёх.

2. Флирт с другими женщинами

Вовремя заметить мужскую неверность можно, обращая внимание на мелочи. На свидании проследите за тем, как потенциальный партнёр общается с окружающими женщинами. Если он флиртует по поводу и без с официантками, это негативный момент. Своей партнёрше он верен не будет. Да и в целом пришёл на свидание только ради "продолжения вечера".

Однако судить мужчин только лишь по флирту с другими дамами не стоит. Бывает и так, что даже верный и любящий мужчина кокетничает с другими девушками, например с коллегами или сотрудниками ресторанов. Он необязательно плохой, поэтому нужно обращать внимание и на другие признаки бабника.

3. У него в голове мысли только об интиме

Мужчина-бабник хочет как можно скорее затащить вас в койку — и сильно на этом "палится". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчин-ловеласов отличает одна особенность характера: они совершенно не умеют терпеть. Сердцееды не любят долго ждать, когда у них с партнёршей дело дойдёт до близости. Поэтому стараются любыми способами ускорить процесс.

Понаблюдайте за тем, как ведёт себя мужчина. Адекватный потенциальный партнёр не будет торопить события. Он готов спокойно подождать несколько свиданий и стремится в первую очередь узнать вас поближе, а не затащить в кровать. Ловелас же, наоборот, каждый день будет намекать на секс и всячески склонять к нему. Вероятнее всего, так он уже добился далеко не первую женщину.

4. Он — идеальный пикапер

Мужчины, которые не меняют женщин слишком часто, на свиданиях будут вести себя уверенно, но всё равно с лёгким волнением. Не исключено, что у них будут слегка трястись руки или срываться голос. У ловеласов поведение совсем другое. Их отличает безграничная уверенность в себе и слишком сильная лёгкость в общении. Если свидание прошло чрезвычайно гладко, это повод задуматься о том, сколько сотен таких встреч "на один раз" у парня было до этого.

5. Невнимательность во время разговора

Ловелас всегда игнорирует женщину во время диалога. Ему важно поскорее лечь с ней в койку, а не выслушать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бабник никогда не слушает женщину во время свидания. Он всегда в прострации, игнорирует любые истории. А если вдруг спросить ловеласа про то, что вы рассказывали пять минут назад, ответа не дождётесь. Он обязательно попросит повторить эту информацию.

Причина в том, что ловелас считает любые разговоры с женщиной на свидании пустой тратой времени. Скорее всего, от вас ему нужен только секс. Мужчина, который не меняет женщин каждый день, имеет совершенно другой настрой. Он готов часами болтать со своей партнёршей, не думая о близости.

6. Слишком большой опыт в переписках

Пользователи сайтов знакомств больше других любят менять женщин как перчатки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Проще всего наткнуться на мужчину-бабника на площадках для знакомств и отношений. Причём определить, что человеку нужен только секс, — несложно. На это будет указывать прежде всего подбор места для свидания. Если он зовёт в ресторан, то, вероятно, планирует "продолжение банкета" у себя дома.

Самый надёжный обитатель сайта знакомств, который точно не бабник, — мужчина, призывающий просто пройтись по улице. Скорее всего, он ищет женщину для серьёзных отношений и так же, как и вы, боится наткнуться на неблагонадёжного человека. На свидания лучше идти с такими людьми — с ними больше шансов построить нормальные отношения.