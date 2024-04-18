Mash: Доктор Мясников спас потерявшую сознание россиянку в аэропорту Дубая
Пожилая россиянка упала в обморок в аэропорту Дубая, дожидаясь задержанного рейса на родину. К счастью 74-летней пенсионерки, среди прочих пассажиров рядом оказался доктор Александр Мясников, который оперативно оказал ей профессиональную медпомощь, сообщил Mash.
На видео с места инцидента запечатлено, как женщина лежит на кафельном полу в бессознательном состоянии. Над ней склоняется Мясников, проводя необходимые манипуляции. Вокруг них в это время стоят изумлённые пассажиры. При этом, по словам автора ролика, к пострадавшей не подошёл ни один врач медслужбы воздушной гавани.
Доктор Мясников спас потерявшую сознание россиянку в аэропорту Дубая. Видео © Telegram / Mash
Напомним, что 16 апреля из-за непогоды аэропорт Дубая временно приостановил работу. Сотни туристов из РФ были вынуждены дожидаться возобновления рейсов прямо на территории воздушной гавани, так как перевозчик не предоставил пассажирам ни еду, ни номера в гостинице. 17 апреля "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" постепенно начали вывозить россиян на родину. Ситуация с авиасообщением постепенно стабилизируется, отчитались в Росавиации.
Telegram / Mash