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18 апреля, 19:05

Mash: Доктор Мясников спас потерявшую сознание россиянку в аэропорту Дубая

Пожилая россиянка упала в обморок в аэропорту Дубая, дожидаясь задержанного рейса на родину. К счастью 74-летней пенсионерки, среди прочих пассажиров рядом оказался доктор Александр Мясников, который оперативно оказал ей профессиональную медпомощь, сообщил Mash.

На видео с места инцидента запечатлено, как женщина лежит на кафельном полу в бессознательном состоянии. Над ней склоняется Мясников, проводя необходимые манипуляции. Вокруг них в это время стоят изумлённые пассажиры. При этом, по словам автора ролика, к пострадавшей не подошёл ни один врач медслужбы воздушной гавани.

Доктор Мясников спас потерявшую сознание россиянку в аэропорту Дубая. Видео © Telegram / Mash

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Напомним, что 16 апреля из-за непогоды аэропорт Дубая временно приостановил работу. Сотни туристов из РФ были вынуждены дожидаться возобновления рейсов прямо на территории воздушной гавани, так как перевозчик не предоставил пассажирам ни еду, ни номера в гостинице. 17 апреля "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" постепенно начали вывозить россиян на родину. Ситуация с авиасообщением постепенно стабилизируется, отчитались в Росавиации.

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Пушкарев
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