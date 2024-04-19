Погибший при спасении товарища боец из Бурятии может стать отцом через два года после смерти
Вдова погибшего бойца из Бурятии готовится забеременеть от него при помощи ЭКО
Российский боец из Бурятии Евгений Ануфриев, погибший летом 2022 года, станет отцом в третий раз. Как рассказала его супруга Ольга, её муж пытался вытащить раненого товарища из огня, но сам попал под снаряд. Он получил орден Мужества и медаль "За отвагу". Теперь женщина решилась уже на второе "посмертное" ЭКО, первое она сделала через пару месяцев после похорон. Женя появилась на свет в июне.
"В десять месяцев Женя сделала первые шаги, а говорить начала в полгода. Я даю ей портрет отца и рассказываю, какой он герой. Дочь целует фото и зовёт его", — рассказала Ольга.
В то же время первая дочь Евгения и Ольги — София, родившаяся за несколько лет до трагедии, — переносит утрату тяжело. По словам мамы, каждый день девочки начинается с разговоров о смерти, а её рисунки приобрели чёрно-белые тона. Женщина ищет для неё специалиста.
Однако у Ольги остался ещё один замороженный эмбрион. И она уже в сентябре будет готовиться к новой беременности. Сейчас женщина ждёт, когда дочь пойдёт в детский сад.
"Надеюсь, скоро снова стану мамой и подарю Евгению ещё одного ребёнка… Может, родится сын!" — поделилась она с kp.ru.
Боец из Бурятии Евгений Ануфриев, погибший в 2022 году, и его дочь София. Фото © kp.ru
Напомним, в конце 2023 года Россию потрясла история бойца Романа Рудакова, погибшего при освобождении Марьинки. Он оставил предсмертное письмо на кирпиче, в котором просил помочь его семье. Министр обороны Сергей Шойгу поручил исполнить желание погибшего, также о намерении поддержать родных бойца заявили в Законодательном собрании его родной Ростовской области и губернатор Василий Голубев.