Погибший при спасении товарища боец из Бурятии может стать отцом через два года после смерти

Российский боец из Бурятии Евгений Ануфриев, погибший летом 2022 года, станет отцом в третий раз. Как рассказала его супруга Ольга, её муж пытался вытащить раненого товарища из огня, но сам попал под снаряд. Он получил орден Мужества и медаль "За отвагу". Теперь женщина решилась уже на второе "посмертное" ЭКО, первое она сделала через пару месяцев после похорон. Женя появилась на свет в июне.

"В десять месяцев Женя сделала первые шаги, а говорить начала в полгода. Я даю ей портрет отца и рассказываю, какой он герой. Дочь целует фото и зовёт его", — рассказала Ольга.

В то же время первая дочь Евгения и Ольги — София, родившаяся за несколько лет до трагедии, — переносит утрату тяжело. По словам мамы, каждый день девочки начинается с разговоров о смерти, а её рисунки приобрели чёрно-белые тона. Женщина ищет для неё специалиста.

Однако у Ольги остался ещё один замороженный эмбрион. И она уже в сентябре будет готовиться к новой беременности. Сейчас женщина ждёт, когда дочь пойдёт в детский сад.

"Надеюсь, скоро снова стану мамой и подарю Евгению ещё одного ребёнка… Может, родится сын!" — поделилась она с kp.ru.