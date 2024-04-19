Кремль выступает за сдержанность в действиях Ирана и Израиля

"Мы эту информацию изучаем, пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости в столь непростом регионе", — сказал Песков журналистам.