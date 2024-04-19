Кремль выступает за сдержанность в действиях Ирана и Израиля
Россия выступает за сдержанность в действиях Ирана и Израиля, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый виток напряжённости на Ближнем Востоке.
"Мы эту информацию изучаем, пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости в столь непростом регионе", — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранним утром 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. При этом иранский генерал подтвердил, что в городе Исфахане сегодня работали силы противовоздушной обороны. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.
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