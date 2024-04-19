Метеоролог Леус: В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду
К 15 часам скорость ветра в Москве достигла 21 метра в секунду. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
В Московском регионе порывы ветра превысили 20 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ветер продолжает усиливаться. По данным метеостанций столичного региона, к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метров в секунду", — говорится в телеграм-канале синоптика.
А на Москву и ряд регионов Центральной России обрушился штормовой ветер. В столице порывы достигают 19 м/с. Также есть случаи падения деревьев на машины. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Ранее москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накрыл столицу. Синоптик предупредил, что ветер может срывать рекламные баннеры, кровлю крыш, сносить автобусные остановки, ломать деревья.