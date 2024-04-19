Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 17:05

Метеоролог Леус: В Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду

К 15 часам скорость ветра в Москве достигла 21 метра в секунду. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

К 15 часам скорость ветра в Москве достигла 21 метра в секунду. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Московском регионе порывы ветра превысили 20 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ветер продолжает усиливаться. По данным метеостанций столичного региона, к 15 часам скорость ветра в порывах достигла 21 метров в секунду", — говорится в телеграм-канале синоптика.

"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори"
"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори"

А на Москву и ряд регионов Центральной России обрушился штормовой ветер. В столице порывы достигают 19 м/с. Также есть случаи падения деревьев на машины. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Ранее москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накрыл столицу. Синоптик предупредил, что ветер может срывать рекламные баннеры, кровлю крыш, сносить автобусные остановки, ломать деревья.

Метель и огромные пробки на дорогах: В Петербург снова вернулась зима
Метель и огромные пробки на дорогах: В Петербург снова вернулась зима
Евгения Мосс
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров