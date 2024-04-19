В МЧС раскрыли, когда в Москве утихнет штормовой ветер
В МЧС предупредили, что в Москве с 21:00 пятницы ожидается ветер до 17 м/сек
В МЧС рассказали, что в Москве с 21:00 пятницы ожидается ветер до 17 м/сек. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается с 21:00 пятницы до 2:00 субботы в Москве. Об этом сообщил столичный главк МЧС России. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Помимо этого, рекомендуется также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обращать внимание на рекламные щиты и шаткие конструкции и обходить их, не укрываться под деревьями.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 21 часа 19 апреля до 2 часов 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве порывы ветра превысили 20 метров в секунду. Как сообщал Life.ru, на столицу и ряд регионов Центральной России обрушился штормовой ветер. Есть случаи падения деревьев на машины. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Ранее москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накрыл столицу. Синоптик предупредил, что ветер может срывать рекламные баннеры, кровлю крыш, сносить автобусные остановки, ломать деревья.