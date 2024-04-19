В МЧС раскрыли, когда в Москве утихнет штормовой ветер

Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается с 21:00 пятницы до 2:00 субботы в Москве. Об этом сообщил столичный главк МЧС России. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Помимо этого, рекомендуется также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обращать внимание на рекламные щиты и шаткие конструкции и обходить их, не укрываться под деревьями.