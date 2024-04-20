Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления

Жители Тюменской области продолжают бороться с паводками. Как передаёт в телеграм-канале администрация города Ишима, уровень воды в одноимённой реке достиг отметки 861 сантиметр.

"20 апреля на два часа местного времени уровень составил 861 см над нулём поста. Подъём продолжается", — говорится в сообщении.