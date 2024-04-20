Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг отметки 861 сантиметр
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления. Обложка © Telegram / Александр Моор
Жители Тюменской области продолжают бороться с паводками. Как передаёт в телеграм-канале администрация города Ишима, уровень воды в одноимённой реке достиг отметки 861 сантиметр.
"20 апреля на два часа местного времени уровень составил 861 см над нулём поста. Подъём продолжается", — говорится в сообщении.
Помимо того, власти сообщили, что уровень воды достиг критериев опасного явления "половодье". Теперь, по данным городской администрации, ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков и сельскохозяйственных земель, а также будут сложности с транспортным сообщением.
Напомним, что в Тюменской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. 16 апреля срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Стоит отметить, что ранее губернатор данного субъекта РФ Александр Моор назвал ситуацию в этой местности напряжённой и заявил, что уровень воды в реке Ишим может достичь десяти метров, что является историческим рекордом. А пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады текущего месяца.