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20 апреля, 03:37

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг отметки 861 сантиметр

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления. Обложка © Telegram / Александр Моор

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления. Обложка © Telegram / Александр Моор

Жители Тюменской области продолжают бороться с паводками. Как передаёт в телеграм-канале администрация города Ишима, уровень воды в одноимённой реке достиг отметки 861 сантиметр.

"20 апреля на два часа местного времени уровень составил 861 см над нулём поста. Подъём продолжается", — говорится в сообщении.

Помимо того, власти сообщили, что уровень воды достиг критериев опасного явления "половодье". Теперь, по данным городской администрации, ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков и сельскохозяйственных земель, а также будут сложности с транспортным сообщением.

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра
Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра

Напомним, что в Тюменской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. 16 апреля срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Стоит отметить, что ранее губернатор данного субъекта РФ Александр Моор назвал ситуацию в этой местности напряжённой и заявил, что уровень воды в реке Ишим может достичь десяти метров, что является историческим рекордом. А пик паводка в Тюменской области ожидается в начале третьей декады текущего месяца.

Алексей Соловьёв
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