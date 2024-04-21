Губернатор Тюменской области предупредил о приближающемся пике паводка в Ишиме
Тюменский губернатор Моор: Пик паводка в Ишиме ожидается к ночи
Город Ишим Тюменской области. Обложка © Telegram / Александр Моор
Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области за минувшие сутки поднялся на 140 сантиметров и составил 1051 сантиметр (при опасном значении 850 сантиметров). Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
Динамика разлива Ишима возле села Лариха. Видео Telegram / Александр Моор
По его словам, в Казанском районе Тюменской области зафиксировано снижение уровня воды. В то же время в Абатском районе за прошедшие сутки уровень воды увеличился на 64 сантиметра. Как ожидается, пик паводка в городе Ишиме будет достигнут к ночи.
"Судя по динамике в последние часы, я думаю, что сегодня к вечеру, ночью здесь — в городе Ишиме — должен сформироваться пик паводка. И сейчас самая главная задача <…> — это окарауливание дамбы и принятие оперативных мер, если какие-то протечки будут обнаружены", — сказал Моор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
При этом также стало известно, что уровень воды в реке Ишиме у одноимённого города в Тюменской области вырос на шесть сантиметров за четыре часа. Сейчас он составляет 1057 сантиметров.
Напомним, в Тюменской области борются с сильным паводком. В некоторых районах объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов попросили отправиться в пункты временного размещения. Ожидается, что пик паводка наступит в начале третьей декады апреля, причём, подчёркивал глава МЧС России Александр Куренков, в регионе не исключается наихудший вариант развития событий.
Как уже сообщал Life.ru, более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Последние новости о ситуации с половодьем в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.