После ухода Абаскаля "Спартак" может возглавить тренер из Турции, пишут СМИ

Новым тренером московского "Спартака" может стать турок Окан Бурук, пишет Sabah. По данным газеты, футбольный клуб уже связался с 50-летним специалистом, с 2022 года возглавляющим турецкий "Галатасарай", и предложил ему заключить контракт сроком на два года.

Под руководством Бурука "Галатасарай" в 2023 году стал чемпионом Турции. Ранее он возглавлял "Газиантепспор", "Сивасспор", "Гёзтепе", "Ризеспор" и "Истанбул Башакшехир", а в ходе спортивной карьеры играл за "Галатасарай", "Истанбул Башакшехир", "Бешикташ" и итальянский "Интер".