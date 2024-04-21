После ухода Абаскаля "Спартак" может возглавить тренер из Турции, пишут СМИ
Sabah: Турецкий тренер Окан Бурук может возглавить московский "Спартак"
Окан Бурук. Обложка © ТАСС / AP / Liselotte Sabroe
Новым тренером московского "Спартака" может стать турок Окан Бурук, пишет Sabah. По данным газеты, футбольный клуб уже связался с 50-летним специалистом, с 2022 года возглавляющим турецкий "Галатасарай", и предложил ему заключить контракт сроком на два года.
Под руководством Бурука "Галатасарай" в 2023 году стал чемпионом Турции. Ранее он возглавлял "Газиантепспор", "Сивасспор", "Гёзтепе", "Ризеспор" и "Истанбул Башакшехир", а в ходе спортивной карьеры играл за "Галатасарай", "Истанбул Башакшехир", "Бешикташ" и итальянский "Интер".
Напомним, Гильермо Абаскаль стал главным тренером "Спартака" перед началом сезона 2022/2023. В минувшем сезоне под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России. А 14 апреля испанца уволили после поражения красно-белых в матче против "Сочи".