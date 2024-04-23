"До боли жалко!": Спикер Совфеда обещала возмездие подлым убийцам военкора "Известий"
Матвиенко назвала гибель военкора "Известий" Ерёмина подлым убийством и терактом
Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала гибель военкора "Известий" Семёна Ерёмина подлым убийством и терактом, а также обещала наказание для его организаторов. Она лично помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста.
"Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", — подчеркнула Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
Она обратилась с искренними соболезнованиями к родным Ерёмина. Спикер Совфеда познакомилась с ним ещё во время нахождения на посту губернатора Санкт-Петербурга, в 2004–2005 годы. Она помнит его как честного, открытого, умного парня. Матвиенко призналась, что потом радовалась его профессиональным достижениям.
"Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И ещё раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребёнок только родился. Ну, беда, беда и горе", — сказала политик.
Напомним, 19 апреля стало известно о смерти военкора "Известий" Семёна Ерёмина в зоне СВО. Позднее стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса снаряда с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью журналиста. По его словам, Ерёмин много работал в Донбассе, рассказывал о жизни мирных людей, а также о ходе военного конфликта. В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.