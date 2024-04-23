"До боли жалко!": Спикер Совфеда обещала возмездие подлым убийцам военкора "Известий"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала гибель военкора "Известий" Семёна Ерёмина подлым убийством и терактом, а также обещала наказание для его организаторов. Она лично помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста.

"Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", — подчеркнула Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

Она обратилась с искренними соболезнованиями к родным Ерёмина. Спикер Совфеда познакомилась с ним ещё во время нахождения на посту губернатора Санкт-Петербурга, в 2004–2005 годы. Она помнит его как честного, открытого, умного парня. Матвиенко призналась, что потом радовалась его профессиональным достижениям.