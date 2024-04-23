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23 апреля, 13:55

В Эстонии угрожают монастырям закрытием в случае отказа выйти из подчинения РПЦ

В Эстонии грозят закрытием монастырям, которые не согласятся выйти из канонической связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Такое условие поставил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс в монастыре. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Siseministeerium

Ляэнеметс в монастыре. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Siseministeerium

Как сообщили в его пресс-службе, сегодня Ляэнеметс посетил Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь Успения Богородицы и встретился с настоятельницей Филаретой, чтобы обсудить подчинение монастыря Московскому патриарху, а также потребовал разорвать связи с РПЦ МП.

"Те, кто напрямую подчинён патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой. <...> Государство в какой-то момент будет вынуждено через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности. Вопрос может усложниться", — приводит его слова Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

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Напомним, Life.ru недавно уже рассказывал о том, что Эстонскую церковь хотят вынудить разорвать связи с РПЦ с помощью новой подлости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс тогда говорил о необходимости признать Московский патриархат "террористическим". А заявил он об этом, комментируя позицию ЭПЦ, которая отказалась прекращать канонические связи с Русской православной церковью. В РПЦ, кстати, ужаснулись абсурдным обвинениям эстонских политиков. Молчать в этой ситуации не стали и в Кремле. Подробнее о том, зачем Таллин хочет объявить РПЦ террористами, — в нашем материале.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Сергей Степанов

Николь Вербер
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