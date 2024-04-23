В Эстонии угрожают монастырям закрытием в случае отказа выйти из подчинения РПЦ

В Эстонии грозят закрытием монастырям, которые не согласятся выйти из канонической связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Такое условие поставил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс в монастыре. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Siseministeerium

Как сообщили в его пресс-службе, сегодня Ляэнеметс посетил Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь Успения Богородицы и встретился с настоятельницей Филаретой, чтобы обсудить подчинение монастыря Московскому патриарху, а также потребовал разорвать связи с РПЦ МП.