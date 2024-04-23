СМИ узнали о новой миллиардной "подачке" США Украине

В Белом доме готовят очередной пакет военной помощи Украине стоимостью в $1 млрд после того, как Сенат Конгресса США утвердит законопроект о помощи союзникам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам авторов материала, Штаты собираются использовать средства, за счёт которых финансируется законопроект о помощи Украине и Израилю. Ожидается, что он будет одобрен Сенатом и отправится на подпись к президенту США Джо Байдену уже на этой неделе.