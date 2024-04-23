СМИ узнали о новой миллиардной "подачке" США Украине
Reuters: В США готовят для Украины пакет военной помощи на 1 млрд долларов
В Белом доме готовят очередной пакет военной помощи Украине стоимостью в $1 млрд после того, как Сенат Конгресса США утвердит законопроект о помощи союзникам. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По словам авторов материала, Штаты собираются использовать средства, за счёт которых финансируется законопроект о помощи Украине и Израилю. Ожидается, что он будет одобрен Сенатом и отправится на подпись к президенту США Джо Байдену уже на этой неделе.
Напомним, 20 апреля Палата представителей Соединённых Штатов провела голосование, на котором было решено утвердить новый пакет военной помощи Киеву. Он станет одним из крупнейших среди всех, что уже направляли Штаты Украине. Глава украинского МИД Кулеба похвалил США за новую помощь и напомнил европейцам, что те должны соответствовать своим заокеанским коллегам в вопросе поставок для Украины. На этот "праздник продолжения войны" заглянула и Великобритания, пообещавшая тоже оказать поддержку Киеву. Так, в "королевский пакет" войдут 1600 единиц оружия, миллионы патронов, 400 автомобилей, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на прочие военные расходы.
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