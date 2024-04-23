В Посольстве РФ отвергли нападки США о нарушении прав человека
Своим докладом о ситуации с правами человека в мире Госдепартамент США в очередной раз попытался навязать миру соблюдение американских ценностей, заявили представители российского посольства в Вашингтоне.
"Предпринята очередная попытка навязать международному сообществу американские ценности. А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму", — сказано в тексте сообщения Посольства России в телеграм-канале.
Недовольство США в адрес России заключается в оспаривании правомерности российской спецоперации на Украине и заявлениями о нарушении Вооружёнными силами РФ международного гуманитарного права, доказательства которых не были приведены. Вместе с тем Штаты безосновательно обвиняют Россию во внутренних репрессиях и подавлении свободы слова, отмечают в Посольстве РФ.
Однако власти США уже не могут делать вид, что не замечают всех бесчинств руководства Украины, которое целыми списками нарушает основополагающие права и свободы людей, раз за разом выходя сухим из воды в глазах лидеров Запада.
"Ясно и другое. США уже не в силах закрывать глаза на неприкрытые и вопиющие случаи нарушения киевским режимом основополагающих прав и свобод, включая произвольные задержания, угрозы физической расправы в адрес журналистов, тотальную коррупцию в судах и правительстве. Хотя и пытаются выгородить своих марионеток, стремясь списать весь негатив на СВО", — указали представители российской дипмиссии.
Показательным примером двойных стандартов США является недавнее обострение между Ираном и Израилем, поскольку в Америке ужаснулись иранской атакой по объектам ЦАХАЛ, полностью позабыв о том, что этот удар является ответом на израильский обстрел консульства Ирана в Дамаске, жертвами которого стали 7 офицеров иранских Вооружённых сил.
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