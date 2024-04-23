В Посольстве РФ отвергли нападки США о нарушении прав человека

Своим докладом о ситуации с правами человека в мире Госдепартамент США в очередной раз попытался навязать миру соблюдение американских ценностей, заявили представители российского посольства в Вашингтоне.

"Предпринята очередная попытка навязать международному сообществу американские ценности. А всех, кто не согласен, подвергнуть остракизму", — сказано в тексте сообщения Посольства России в телеграм-канале.

Недовольство США в адрес России заключается в оспаривании правомерности российской спецоперации на Украине и заявлениями о нарушении Вооружёнными силами РФ международного гуманитарного права, доказательства которых не были приведены. Вместе с тем Штаты безосновательно обвиняют Россию во внутренних репрессиях и подавлении свободы слова, отмечают в Посольстве РФ.

Однако власти США уже не могут делать вид, что не замечают всех бесчинств руководства Украины, которое целыми списками нарушает основополагающие права и свободы людей, раз за разом выходя сухим из воды в глазах лидеров Запада.