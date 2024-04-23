Куренков поблагодарил МЧС Киргизии за гумпомощь для жителей Орска

Министр по делам ГО и ЧС РФ Александр Куренков выразил благодарность МЧС Киргизии за гуманитарную помощь жителям пострадавшего от наводнения Орска Оренбургской области. Об этом российское ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики", — информировала пресс-служба министерства.