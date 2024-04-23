Куренков поблагодарил МЧС Киргизии за гумпомощь для жителей Орска
Глава МЧС РФ Александр Куренков благодарит МЧС Киргизии за доставленную в Орск гуманитарную помощь. Обложка © Telegram / МЧС России
Министр по делам ГО и ЧС РФ Александр Куренков выразил благодарность МЧС Киргизии за гуманитарную помощь жителям пострадавшего от наводнения Орска Оренбургской области. Об этом российское ведомство сообщило в телеграм-канале.
"Глава МЧС России лично поблагодарил МЧС Кыргызстана за доставленную гумпомощь. В Орске Александр Куренков встретил автоколонну из Кыргызской Республики", — информировала пресс-служба министерства.
Киргизские спасатели на десяти грузовиках привезли свыше 170 тонн предметов первой необходимости и инструментов для ликвидации последствий паводка. В общей сложности по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова в регион доставлено уже 360 тонн гуманитарной помощи.
Напомним, в Оренбургской области больше недели бушевал самый мощный в истории региона паводок. Сейчас вода в Орске уже уходит. В городе восстановлено несколько скважин для подачи воды, к газу подключили шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден. Спасатели вместе с властями Оренбургской области провели облёт центральной части региона для контроля оперативной обстановки.