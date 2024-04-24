Пострадавшие от рекордного паводка оренбуржцы получили миллиард рублей

"Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведётся каждый день", — написал чиновник.

Параллельно продолжают решаться и другие вопросы, подчеркнул Паслер. Ведётся откачка паводковых вод из наиболее подтопленных районов, обсуждаются способы дезинфекции многоквартирных домов. Также губернатор пообещал подписать 24 апреля постановление о выделении денег из бюджета на компенсацию денежных средств, которые люди тратят на аренду квартир.