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Регион
23 апреля, 21:26

Пострадавшие от рекордного паводка оренбуржцы получили миллиард рублей

Губернатор Паслер: Пострадавшим от паводка оренбуржцам выделен миллиард рублей

Миллиард рублей направлен жителям Оренбуржья, пострадавшим от рекордного паводка в регионе. Соответствующее заявление в Telegram сделал губернатор области Денис Паслер.

"Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведётся каждый день", — написал чиновник.

Параллельно продолжают решаться и другие вопросы, подчеркнул Паслер. Ведётся откачка паводковых вод из наиболее подтопленных районов, обсуждаются способы дезинфекции многоквартирных домов. Также губернатор пообещал подписать 24 апреля постановление о выделении денег из бюджета на компенсацию денежных средств, которые люди тратят на аренду квартир.

В Оренбурге остановлен снабжающий водой треть города Южно-Уральский водозабор
В Оренбурге остановлен снабжающий водой треть города Южно-Уральский водозабор

Несмотря на то что в Оренбурге уже прошёл пик паводка, уровень рек всё ещё продолжает подниматься. Затопленными в столице региона остаются свыше 5,5 тысячи домовладений, вода накрыла целые микрорайоны.

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Life.ru / Илья Исаев

Илья Пушкарев
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