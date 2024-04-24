Руководство ХАМАС не намерено покидать Катар

Лидеры ХАМАС, проживающие сейчас в Катаре, в ближайшее время не собираются уезжать из страны. Такое заявление радикальное палестинское движение сделало в ответ на появившуюся в СМИ информацию, что его политическое руководство намерено перебраться в другую арабскую страну.