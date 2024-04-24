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23 апреля, 23:12

Руководство ХАМАС не намерено покидать Катар

Al Arabiya: Лидеры ХАМАС не планируют переезжать из Катара

Столица Катара Доха. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Столица Катара Доха. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Лидеры ХАМАС, проживающие сейчас в Катаре, в ближайшее время не собираются уезжать из страны. Такое заявление радикальное палестинское движение сделало в ответ на появившуюся в СМИ информацию, что его политическое руководство намерено перебраться в другую арабскую страну.

"Руководители движения, проживающие в настоящее время в Катаре, не планируют покидать страну", — сообщили представители ХАМАС телеканалу Al Arabiya.

А на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейское государство усилит военное и политическое давление на палестинское движение ХАМАС. Он также анонсировал нанесение "болезненных ударов".

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Напомним, Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана. До этого Нетаньяху называл этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал его штурм, хотя планируемую атаку не поддерживает даже главный партнёр Израиля — США.

Лариса Сафронова
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