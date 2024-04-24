Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 07:28
7335

Замминистра обороны России облачился в гражданское после решения суда об аресте

Замминистра обороны России Иванов не признал вину в получении взятки

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого арестовывали в погонах, сразу после решения суда переоделся в гражданское — из здания его выводили в светлой рубашке, полусогнутым, руки сзади "придерживали" силовики. Затем Иванова посадили в микроавтобус, закрыли все окна по периметру шторками и повезли в СИЗО. SHOT публикует видео.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов после ареста переоделся в гражданское. Видео © SHOT

Вину в коррупции чиновник не признал.

Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове
Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове

Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. В суде уточнили, что чиновник обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров