Замминистра обороны России облачился в гражданское после решения суда об аресте

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого арестовывали в погонах, сразу после решения суда переоделся в гражданское — из здания его выводили в светлой рубашке, полусогнутым, руки сзади "придерживали" силовики. Затем Иванова посадили в микроавтобус, закрыли все окна по периметру шторками и повезли в СИЗО. SHOT публикует видео.