Замминистра обороны России облачился в гражданское после решения суда об аресте
Замминистра обороны России Иванов не признал вину в получении взятки
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого арестовывали в погонах, сразу после решения суда переоделся в гражданское — из здания его выводили в светлой рубашке, полусогнутым, руки сзади "придерживали" силовики. Затем Иванова посадили в микроавтобус, закрыли все окна по периметру шторками и повезли в СИЗО. SHOT публикует видео.
Заместитель министра обороны Тимур Иванов после ареста переоделся в гражданское. Видео © SHOT
Вину в коррупции чиновник не признал.
Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. В суде уточнили, что чиновник обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы