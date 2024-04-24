Арестованный друг замминистра обороны Иванова был владельцем 18 компаний
Арестованный друг заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Арестованный друг заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин был владельцем 18 компаний, узнал SHOT. По данным телеграм-канала, сейчас у Бородина осталось шесть компаний, три из которых принадлежат ему полностью.
Также ранее вместе с женой Иванова бизнесмен был в числе учредителей финансовой компании, занимающейся выдачей кредитов. Сейчас фирма продолжает работать, но Бородин и Иванова больше не являются её учредителями.
Также SHOT опроверг сообщения ряда СМИ о том, что бизнесмен ранее и сам работал в Министерстве обороны — якобы занимал должность заместителя руководителя департамента расквартирования и в 2023 году был обвинён в хищении 45 га почти на миллиард рублей. Однако это был лишь тёзка Бородина.
Сын предпринимателя заявил, что общался с отцом накануне, а в выходные они вместе ходили в ресторан. Замминистра обороны Тимура Иванова он не видел на семейных мероприятиях.
Напомним, замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. В суде уточнили, что чиновник и его друг обвиняются в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.