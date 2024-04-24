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В Кремле отреагировали на арест замминистра обороны РФ

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

24 апреля, 09:51
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову ничего не известно о том, что арестованный замминистра обороны Тимур Иванов якобы подозревается ещё и в госизмене. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию по делу чиновника, а не обсуждать слухи и перетолки.

"Сейчас много разных перетолков. Надо ориентироваться на официальную информацию. Тем более, будет следствие, и все эти рассуждения – ни что иное как спекуляция. Надо ориентироваться на информацию от следственных органов", — отметил представитель Кремля, комментируя заявления ряда СМИ.

Также Песков в контексте этого задержания подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу находятся в ежедневном контакте.

Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове
Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове

Напомним, замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. Чиновник и его друг обвиняются в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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