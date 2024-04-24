В Кремле отреагировали на арест замминистра обороны РФ Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова 24 апреля, 09:51 Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову ничего не известно о том, что арестованный замминистра обороны Тимур Иванов якобы подозревается ещё и в госизмене. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию по делу чиновника, а не обсуждать слухи и перетолки.

"Сейчас много разных перетолков. Надо ориентироваться на официальную информацию. Тем более, будет следствие, и все эти рассуждения – ни что иное как спекуляция. Надо ориентироваться на информацию от следственных органов", — отметил представитель Кремля, комментируя заявления ряда СМИ.

Также Песков в контексте этого задержания подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу находятся в ежедневном контакте.