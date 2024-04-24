Вскрылся "барыш" замминистра обороны РФ, который поставил его на прицел оперативников
Адвокат заявил, что замминистра обороны Иванову вменяют взятку в виде ремонта
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова обвиняют в покровительстве компаниям-подрядчикам в обмен на ремонтно-строительные работы на принадлежащих ему объектах. Об этом рассказал адвокат генерал-полковника Мурад Мусаев.
"В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны. Ему вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям – подрядчикам Минобороны", — объяснил Мусаев в беседе с ТАСС.
Сам Иванов настаивает, что вменяемое ему обвинение не соответствует действительности.
Напомним, 23 апреля замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Суд отправил офицера в СИЗО. Также арестован его близкий друг — Сергей Бородин, которому в схеме была отведена роль посредника.