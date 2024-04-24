Вскрылся "барыш" замминистра обороны РФ, который поставил его на прицел оперативников

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова обвиняют в покровительстве компаниям-подрядчикам в обмен на ремонтно-строительные работы на принадлежащих ему объектах. Об этом рассказал адвокат генерал-полковника Мурад Мусаев.

"В деле присутствует всего один эпизод. Но это взятка не в виде денег, поэтому все суммы относительны. Ему вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям – подрядчикам Минобороны", — объяснил Мусаев в беседе с ТАСС.