Рябков: Россиян снимают с рейсов Turkish Airlines в Мексику из-за давления США

Соединённые Штаты оказывают на Мексику политическое давление, требуя отказывать россиянам в посещении страны рейсами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Так о причинах скандальных инцидентов с участием перевозчика высказался замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона", — заявил дипломат в беседе с ТАСС.