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25 апреля, 00:54

Рябков: Россиян снимают с рейсов Turkish Airlines в Мексику из-за давления США

Соединённые Штаты оказывают на Мексику политическое давление, требуя отказывать россиянам в посещении страны рейсами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Так о причинах скандальных инцидентов с участием перевозчика высказался замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона", — заявил дипломат в беседе с ТАСС.

Впрочем, на Мексике закрытые для россиян маршруты не заканчиваются, напомнил замглавы МИД. Пассажиры не могут попасть и в некоторые страны Южной Америки, например в Аргентину. Этот вопрос требует ускоренного решения, признал Рябков, пообещав как можно скорее нормализовать авиасообщение с заокеанскими державами.

Turkish Airlines опубликовала памятку для россиян, следующих в Латинскую Америку
Turkish Airlines опубликовала памятку для россиян, следующих в Латинскую Америку

После серии скандалов со снятием россиян с рейсов Turkish Airlines Посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Без дела не сидят и мексиканские власти, рассказывал Life.ru ранее.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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