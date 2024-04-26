Глава Дагестана Сергей Меликов перенёс операцию на ноге

Глава Дагестана Сергей Меликов поделился причиной своего временного отсутствия. Выяснилось, что он перенёс операцию на ноге.

"Я давно планировал операцию на ноге. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель", — сообщил глава республики в своём телеграм-канале.