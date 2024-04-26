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26 апреля, 13:22

Глава Дагестана Сергей Меликов перенёс операцию на ноге

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов поделился причиной своего временного отсутствия. Выяснилось, что он перенёс операцию на ноге.

"Я давно планировал операцию на ноге. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель", — сообщил глава республики в своём телеграм-канале.

По словам Меликова, операция прошла успешно и сейчас под наблюдением врачей он проходит реабилитацию в стационаре и работает удалённо. В скором времени чиновник планирует вернуться к полноценной работе.

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А ранее премьер Израиля Нетаньяху успешно перенёс операцию по удалению грыжи, которая была обнаружена 30 марта в рамках планового осмотра. Обязанности главы кабмина временно исполнял министр юстиции еврейского государства Ярив Левин. Ранее Нетаньяху уже приходилось экстренно ложиться под нож. Летом прошлого года он упал в обморок и был госпитализирован. Из больницы политика выписали с сердечными имплантом.

Евгения Мосс
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