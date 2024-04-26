Число подтопленных домов в Оренбургской области резко снизилось почти на 3 тысячи

Количество домов, которые подтопило паводком в Оренбуржье, снизилось до 8,8 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве дополнили, что с подтопленных домов и приусадебных участков удалось эвакуировать 17 800 человек. Кроме того, спасатели доставили свыше трёх тысяч тонн гуманитарной помощи. Всего последствия стихии ликвидируют более 2,6 тысячи человек, 609 единиц техники и 25 плавсредств. При этом наутро 26 апреля в Оренбургской области оставались подтоплены 11 530 жилых домов и 17 905 приусадебных участков.