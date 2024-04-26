Число подтопленных домов в Оренбургской области резко снизилось почти на 3 тысячи
МЧС: В Оренбуржье подтоплены 8865 домов и 14 545 приусадебных участков
Подтопленная Оренбургская область. Обложка © Life.ru
Количество домов, которые подтопило паводком в Оренбуржье, снизилось до 8,8 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков", — указано в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве дополнили, что с подтопленных домов и приусадебных участков удалось эвакуировать 17 800 человек. Кроме того, спасатели доставили свыше трёх тысяч тонн гуманитарной помощи. Всего последствия стихии ликвидируют более 2,6 тысячи человек, 609 единиц техники и 25 плавсредств. При этом наутро 26 апреля в Оренбургской области оставались подтоплены 11 530 жилых домов и 17 905 приусадебных участков.
Напомним, в Оренбуржье бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден. При этом уровень воды реки Урала опустился ниже опасного — до 888 сантиметров.