День пожарной охраны, Великий вторник, Вальпургиева ночь: Праздники и приметы 30 апреля Государственных праздников 30 апреля в России нет. Сегодня официальный выходной день. Поздравляем с профессиональным праздником работников пожарной охраны, избавляемся от ненужных вещей в Великий вторник, гадаем на будущее в Вальпургиеву ночь. 30 апреля, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 30 апреля? Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

День пожарной охраны

Дата в 2024 году: 30 апреля, вторник.

Другие названия: День пожарника (пожарного); День работников пожарной охраны.

Профессиональный праздник.

Как проходит смена караула, сколько весит боевая одежда пожарного, что находится в пожарной части? Видео © YouTube / МЧС России / #МЧСВлог: один день в пожарной части

День пожарной охраны России в 2024 году отмечается 30 апреля и проходит на официальном уровне 26-й раз. Торжество приурочено к подписанию 30.04.1649 г. царём Алексеем Михайловичем «Наказа о градском благочинии», который предполагал постоянное дежурство пожарных дозоров.

В день праздника устраиваются торжественные мероприятия, на которых проводят вручение грамот, нагрудных знаков и медалей, повышение в званиях и должностях. В торжествах принимают участие сотрудники противопожарных служб, студенты, выпускники и преподаватели вузов МЧС России.

Великий вторник

Дата в 2024 году: 30 апреля, вторник.

Другие названия: Страстной вторник, Чистый вторник, Великий вторник Страстной седмицы, Великий вторник перед Пасхой.

Церковное название: Великий вторник.

Значение: Вторник Страстной недели, последней седмицы Великого поста.

Великий вторник — один из важнейших церковных праздников, посвящённый последним дням жизни Иисуса Христа. Он приходится на второй день Страстной седмицы, которая предшествует Пасхе.

В этот день верующие вспоминают проповедь Иисуса в Иерусалимском храме, в которой он говорил о Своём втором пришествии, воскресении мёртвых и Страшном суде. Хитрые слушатели задавали Христу коварные вопросы, пытаясь сбить его с толку, но Иисус терпеливо отвечал на них, давая мудрые и чёткие разъяснения.

Во вторник Страстной седмицы верующие должны завершить подготовку к празднованию Пасхи. Фото © Freepik

Во вторник Страстной седмицы все верующие должны завершить подготовку к празднованию Пасхи, великого светлого дня. В этот день принято молиться о здравии и благополучии близких, просить у Бога прощения за совершённые грехи и готовить свой дом и душу к наступлению главного христианского праздника. В народе в этот день люди перебирают одежду в гардеробе: стирают, гладят и штопают, избавляются от ненужных вещей. Готовят наряд на Пасху.

Вальпургиева ночь

Дата в 2024 году: 30 апреля, вторник.

Другие названия: Живин, Живин день, Ночь ведьм, Живина ночь, Велесова ночь, Ведьмин костёр.

Значение: почтение памяти святой Римско-католической церкви Вальпургии (Вальбурги Хайденхаймской).

Празднование Вальпургиевой ночи в Германии. Фото © Matthias Bein / dpa

Вальпургиева ночь в 2024 году отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая. Праздник посвящён дню памяти Римско-католической церковью святой Вальпургии — Вальбурги Хайденхаймской.

Вальпургия, дочь западносаксонского короля Ричарда, родилась около 710 года и в возрасте 11 лет постриглась в монахини. Однажды, когда она плыла на корабле, в море разразился сильный шторм. Вальпургия прекратила шторм своими молитвами, спасая судно от крушения. Это сделало её заступницей мореплавателей. После кончины Вальпургии из её могилы начало сочиться целебное масло. Благодаря этому чуду Вальпургия была причислена к лику святых. Случилось это 1 мая. В этот день отмечается день Вальпургии в римском перечне святых.

На иконах святую часто изображают вместе с псом, символизирующим переход в иной мир, и треугольным зеркалом, отражающим будущее. Мистика вокруг дня её памяти усилилась после того, как во время реставрации монастыря произошло осквернение могилы святой, и в результате её тень явилась ночью епископу.

С тех пор Вальпургиева ночь стала не только праздником весны, но и временем, когда люди защищались от ведьм. Считалось, что в ночь с 30 апреля на 1 мая у них происходит слёт на Лысой горе. И сейчас в католических странах в эту ночь разжигают костры, чтобы оградиться и очиститься от злых духов. Устраивают концерты, хороводы и игры, взрывают петарды.

Таролог и эзотерик Гала Рэй-Рябова рассказывает о том, что известно о празднике в честь богини Жива, а также о Белтайне (Бельтайн, Бэлтайн) и о Вальпургиевой ночи. Видео © YouTube / Gala Rey

Собиратель русских сказок Александр Афанасьев писал, что у русских тоже было поверье о том, что в эту ночь ведьмы слетаются на Лысую гору, чтобы отчитаться перед Сатаной, а потом поучаствовать в пиршестве и демонических оргиях. Народ разжигал костры, устраивал обряды. Праздник назывался Живина или Велесова ночь — в честь божеств языческого славянского пантеона.

В наше время в России этот праздник не очень распространён, так как во многом перекликается с древнеславянским днём Ивана Купалы и западным Хеллоуином. Но кое-какие традиции всё же имеются. Например, некоторые пишут своё самое заветное желание на кусочке ленты, которую можно повесить на своеобразный "майский шест" или просто на дерево. В народной традиции существует обычай в ночь с 30 апреля на 1 мая гадать на будущее.

Приметы и поверья на Вальпургиеву ночь

Считается, что в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

Если выпить на рассвете колодезной воды, то здоровье будет крепким.

Если умыться утренней росой, то красота сохранится на весь год.

Рождённые в этот праздник люди обладают сверхъестественными способностями, особенно женщины.

В Вальпургиеву ночь души умерших выходят к людям.

Именины 30 апреля отмечают:

Ян

Фома

Фёдор

Семён

Потап

Михаил

Иван

Александр

Акакий

Авторы Андрей Соколов