Заупокойное богослужение пройдёт возле "Крокуса" на 40-й день после теракта

У здания подмосковного "Крокуса" состоится заупокойное богослужение в память о жертвах теракта. Это произойдёт во вторник, 30 апреля, — спустя 40 дней после кровавой трагедии. Об этом рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме священник Василий Лосев.

"Время и детали уточняются", — приводит РИА "Новости" его слова.