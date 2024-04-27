Заупокойное богослужение пройдёт возле "Крокуса" на 40-й день после теракта
У здания подмосковного "Крокуса" состоится заупокойное богослужение в память о жертвах теракта. Это произойдёт во вторник, 30 апреля, — спустя 40 дней после кровавой трагедии. Об этом рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме священник Василий Лосев.
"Время и детали уточняются", — приводит РИА "Новости" его слова.
Также заупокойное богослужение на 40-й день после чудовищной трагедии проведут и в Никольском соборе в Павшинской пойме, добавил священнослужитель.
Теракт в "Крокусе" произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее СК РФ выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали не менее 12 человек, в том числе пособники террористов.
Life.ru