Против Верховной рады открыли дело из-за отмены президентских выборов

Верховный суд Украины открыл дело по иску жителя Чернигова против Верховной рады. Мужчина возмущён бездействием парламента в вопросе президентских выборов. Голосование должно было пройти ещё 31 марта, однако его не назначили из-за действующего в Незалежной военного положения и всеобщей мобилизации.

На то, чтобы объясниться, у Верховной рады есть 15 дней, после чего у истца будет ещё трое суток на ответ. Мужчина подчеркнул, что Рада нарушила право граждан участвовать в избирательном процессе. Как сообщает "Страна.ua", в иске он попросил Верховный суд потребовать от парламента назначить выборы.