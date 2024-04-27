Против Верховной рады открыли дело из-за отмены президентских выборов
"Страна.ua": Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады
Верховный суд Украины открыл дело по иску жителя Чернигова против Верховной рады. Мужчина возмущён бездействием парламента в вопросе президентских выборов. Голосование должно было пройти ещё 31 марта, однако его не назначили из-за действующего в Незалежной военного положения и всеобщей мобилизации.
На то, чтобы объясниться, у Верховной рады есть 15 дней, после чего у истца будет ещё трое суток на ответ. Мужчина подчеркнул, что Рада нарушила право граждан участвовать в избирательном процессе. Как сообщает "Страна.ua", в иске он попросил Верховный суд потребовать от парламента назначить выборы.
Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, бывший президент Украины Пётр Порошенко и депутаты Рады могут ополчиться против Владимира Зеленского после 20 мая. Именно в этот день в Незалежной истекают его полномочия. Выборы так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. В Кремле пояснили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется".
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