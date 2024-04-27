"Есть полное право": В США предупредили о жёстком ответе России после отправки ATACMS Киеву

Россия после отправки дальнобойных крылатых ракет ATACMS Киеву имеет полное право жёстко ответить Соединённым Штатам. Об этом предупредил американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

"[Поставка ATACMS] очень опасное решение. У [президента РФ Владимира] Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жёстче", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.