Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 17:15

"Есть полное право": В США предупредили о жёстком ответе России после отправки ATACMS Киеву

Полковник Уилкерсон: РФ имеет право жёстко ответить США из-за ATACMS для Киева

Пуск ракеты ATACMS. Обложка © Wikipedia

Пуск ракеты ATACMS. Обложка © Wikipedia

Россия после отправки дальнобойных крылатых ракет ATACMS Киеву имеет полное право жёстко ответить Соединённым Штатам. Об этом предупредил американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

"[Поставка ATACMS] очень опасное решение. У [президента РФ Владимира] Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жёстче", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Как отметил полковник, все знают Владимира Зеленского и то, как он себя импульсивно ведёт и какие безрассудные решения принимает. Это создаёт большие риски для безопасности, в том числе американской, убеждён Уилкерсон.

Напомним, ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД России уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, который пройдёт в июне. Между тем в Кремле предупредили, что РФ добьётся своего в ходе спецоперации, поставки указанных ракет не помогут Киеву победить.

СМИ узнали, сколько ракет ATACMS тайно передали власти США на Украину
СМИ узнали, сколько ракет ATACMS тайно передали власти США на Украину
Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров