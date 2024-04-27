"Есть полное право": В США предупредили о жёстком ответе России после отправки ATACMS Киеву
Полковник Уилкерсон: РФ имеет право жёстко ответить США из-за ATACMS для Киева
Пуск ракеты ATACMS. Обложка © Wikipedia
Россия после отправки дальнобойных крылатых ракет ATACMS Киеву имеет полное право жёстко ответить Соединённым Штатам. Об этом предупредил американский полковник Лоуренс Уилкерсон.
"[Поставка ATACMS] очень опасное решение. У [президента РФ Владимира] Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жёстче", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Как отметил полковник, все знают Владимира Зеленского и то, как он себя импульсивно ведёт и какие безрассудные решения принимает. Это создаёт большие риски для безопасности, в том числе американской, убеждён Уилкерсон.
Напомним, ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД России уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, который пройдёт в июне. Между тем в Кремле предупредили, что РФ добьётся своего в ходе спецоперации, поставки указанных ракет не помогут Киеву победить.