ВСУ выпустили 32 боеприпаса по мирным жителям ДНР в Вербное воскресенье
Украинские военные выпустили 32 боеприпаса по ДНР в Вербное воскресенье. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Зафиксировано 11 обстрелов со стороны противника, выпущено 32 боеприпаса. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударный БПЛА", — написал глава ДНР.
Ранее Life.ru сообщал, что в православный праздник украинские военные обстреляли храм в Александровке, погибла местная жительница и пострадала фельдшер скорой помощи. В результате вражеских атак также был повреждён местный храм и памятник воинам-освободителям.
Кроме того, террористы атаковали из миномётов посёлок Днепряны Херсонской области, в результате погибли люди. Также два человека пострадали из-за обстрела в Каховке и Новой Каховке. Ещё удару подверглась Запорожская область, где в Пологовском районе погибли двое местных.
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