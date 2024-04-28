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28 апреля, 18:26

ВСУ выпустили 32 боеприпаса по мирным жителям ДНР в Вербное воскресенье

Украинские военные выпустили 32 боеприпаса по ДНР в Вербное воскресенье. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Зафиксировано 11 обстрелов со стороны противника, выпущено 32 боеприпаса. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударный БПЛА", — написал глава ДНР.

Ранее Life.ru сообщал, что в православный праздник украинские военные обстреляли храм в Александровке, погибла местная жительница и пострадала фельдшер скорой помощи. В результате вражеских атак также был повреждён местный храм и памятник воинам-освободителям.

Кроме того, террористы атаковали из миномётов посёлок Днепряны Херсонской области, в результате погибли люди. Также два человека пострадали из-за обстрела в Каховке и Новой Каховке. Ещё удару подверглась Запорожская область, где в Пологовском районе погибли двое местных.

Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет
Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет
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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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