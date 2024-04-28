ВСУ выпустили 32 боеприпаса по мирным жителям ДНР в Вербное воскресенье

Украинские военные выпустили 32 боеприпаса по ДНР в Вербное воскресенье. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Зафиксировано 11 обстрелов со стороны противника, выпущено 32 боеприпаса. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударный БПЛА", — написал глава ДНР.