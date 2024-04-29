Курганский губернатор обещал помочь семьям убитых в командировке в КЧР офицеров

Курганские власти окажут помощь семьям подполковника полиции Антона Валикова и старшины Андрея Артамонова, которые погибли во время командировки в посёлке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии при нападении вооружённых преступников. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков у себя телеграм-канале.