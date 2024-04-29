Курганский губернатор обещал помочь семьям убитых в командировке в КЧР офицеров
Подполковник Валиков Антон Алексеевич и старшина Артамонов Андрей Валерьевич, погибшие при нападении боевиков в КЧР. Фото © МВД по Карачаево-Черкесской Республике
Курганские власти окажут помощь семьям подполковника полиции Антона Валикова и старшины Андрея Артамонова, которые погибли во время командировки в посёлке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии при нападении вооружённых преступников. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков у себя телеграм-канале.
"Переговорили с начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым. Попросил передать семьям погибших в КЧР парней наши соболезнования и слова поддержки. Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам", — пообещал руководитель области.
Напомним, сегодня ночью в посёлке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики группа из пяти боевиков атаковала пост ГИБДД. Сперва они бросили в направлении полицейских бомбу, после чего стали бить из огнестрельного оружия. Все нападавшие были убиты ответным огнём силовиков. Погибли двое полицейских из Кургана, ещё четверо правоохранителей доставлены в больницу. Минздрав сообщил об их состоянии.