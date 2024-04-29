Семьям убитых в командировке в КЧР силовиков выплатят по 1 млн рублей
Подполковник Валиков Антон Алексеевич и старшина Артамонов Андрей Валерьевич, погибшие при нападении боевиков в КЧР. Фото © МВД по Карачаево-Черкесской Республике
Семьи подполковника полиции Антона Валикова и старшины Андрея Артамонова, которые погибли в посёлке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии во время нападения вооружённой банды на пост ГИБДД, получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
"Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников в размере одного миллиона рублей, пострадавшим полицейским — по 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью в посёлке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики пять боевиков напали на пост ГИБДД. Сначала они бросили бомбу в силовиков, а затем начали расстреливать их. Нападавших ликвидировали ответным огнём. Во время перестрелки погибли двое полицейских из Кургана, ещё четверо находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что курганские власти помогут семьям погибших и пострадавших правоохранителей.