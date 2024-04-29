Семьям убитых в командировке в КЧР силовиков выплатят по 1 млн рублей

Семьи подполковника полиции Антона Валикова и старшины Андрея Артамонова, которые погибли в посёлке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии во время нападения вооружённой банды на пост ГИБДД, получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.