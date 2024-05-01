Россиянам посоветовали не использовать криптобиржи для хранения денег
Эксперт Некрасов: Не стоит использовать криптобиржи для хранения средств
Криптобиржи не рекомендуется использовать для хранения средств, а для трейдинга лучше отдать предпочтение крупным децентрализованным площадкам. Если же биржа используется как обменник, то после совершения операции следует немедленно вывести средства на личный кошелёк.
"Из-за недружественного законодательства в отношении криптовалют в России криптоинвестор никак не защищён в случае каких-либо проблем у криптобиржи, поэтому надо помнить о том, что использование таких сервисов всегда несёт высокие риски", — объяснил РИАМО сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Ранее сообщалось, что в конце марта в офисе криптобиржи Beribit начались обыски из-за подозрений в финансировании теракта в красногорском "Крокус сити холле". В организации информацию опровергли, тем не менее активы клиентов компании были заморожены. Недовольные вкладчики 27 апреля начали штурмовать офис биржи в "Москве-Сити", после чего 24 миллиона рублей вернулись к их владельцам. Позже сообщалось, что удовлетворены претензии 41 клиента, в общей сложности выплачено 32 миллиона рублей. При этом при штурме офиса сотрудники организации распылили в толпу перцовый баллончик.
Shutterstock / FOTODOM