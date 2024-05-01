"Быстрой и тихой смертью": В США отреагировали на слова Зеленского о помощи Киеву от Вашингтона
AC: Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от Вашингтона
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На месте Владимира Зеленского верить в то, что новый пакет помощи с Запада сможет повлиять на ситуацию на поле боя, крайне опрометчиво, пишет American Conservative. В интервью каналу NBC, говоря о новой крупной помощи Украине, Зеленский утверждал, что эта поддержка действительно укрепит ВСУ и у них якобы появится шанс победить.
"Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью", — говорится в материале.
Как уточняется, этого пакета всё-таки будет недостаточно и он не сможет изменить того факта, что РФ одерживает победу в нынешнем конфликте.
Ранее президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 61 миллиард долларов. Туда вошли не только боеприпасы, но и военная техника. При этом поставки некоторого оружия Вашингтон начал тайно осуществлять ещё до принятия документа. Многие специалисты уже отметили, что новому пакету помощи не суждено изменить положения дел на поле боя, так как средств опять будет недостаточно. Ранее Life.ru сообщал, что Киев не остановит ВС РФ даже после получения западной помощи.