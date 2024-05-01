"Быстрой и тихой смертью": В США отреагировали на слова Зеленского о помощи Киеву от Вашингтона

На месте Владимира Зеленского верить в то, что новый пакет помощи с Запада сможет повлиять на ситуацию на поле боя, крайне опрометчиво, пишет American Conservative. В интервью каналу NBC, говоря о новой крупной помощи Украине, Зеленский утверждал, что эта поддержка действительно укрепит ВСУ и у них якобы появится шанс победить.