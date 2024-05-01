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1 мая, 19:18

Российский флаг выстоял перед митингующими в Грузии, которые хотели сжечь его

В Тбилиси митингующие 10 минут пытались сжечь флаг России и в итоге порвали его

Протесты в Тбилиси. Обложка © X (Twitter) / LanaChologauri

Протесты в Тбилиси. Обложка © X (Twitter) / LanaChologauri

Участники митинга в Тбилиси по-разному пытались сжечь российский флаг, однако сделать у них это не получилось, поэтому демонстранты решили его просто порвать. Соответствующие видео появились в местных СМИ и соцсетях.

В начале противники закона об иноагентах привязали государственный символ РФ к воротам служебного входа в Парламент Грузии. Несколько человек собирались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек. Всё это продолжалось на протяжении десяти минут, после чего митингующие поняли, что ничего не получается. В итоге кто-то из толпы со злостью сдёрнул привязанный к воротам флаг и порвал его.

Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иноагентах, несмотря на протесты
Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект об иноагентах, несмотря на протесты

Напомним, в последние дни в Тбилиси не стихают протесты против закона об иноагентах. Оппозиция выступает против него, утверждая, что при принятии Грузия отдалится от вступления в ЕС. Тем не менее 29 апреля скандальный документ поддержал комитет парламента по юридическим вопросам. А на следующий день силовики в ходе разгона демонстрации применили слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших — глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Никита Осипов
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