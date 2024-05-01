Российский флаг выстоял перед митингующими в Грузии, которые хотели сжечь его

Участники митинга в Тбилиси по-разному пытались сжечь российский флаг, однако сделать у них это не получилось, поэтому демонстранты решили его просто порвать. Соответствующие видео появились в местных СМИ и соцсетях.

В начале противники закона об иноагентах привязали государственный символ РФ к воротам служебного входа в Парламент Грузии. Несколько человек собирались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек. Всё это продолжалось на протяжении десяти минут, после чего митингующие поняли, что ничего не получается. В итоге кто-то из толпы со злостью сдёрнул привязанный к воротам флаг и порвал его.