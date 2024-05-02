Захарова назвала позором новую идею МИД Украины

Таким образом дипломат отреагировала на создание украинским ведомством виртуального консультанта, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Онлайн-помощник украинского МИД получил имя "Виктория ИИ". "Помощница" была создана на основе реального человека — украинской певицы и участницы шоу "Холостяк" мулатки Розали Номбре.