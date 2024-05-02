Захарова назвала позором новую идею МИД Украины
Захарова: Создание онлайн-консультанта МИД Украины — заигрывание с расовой темой
Создание украинским внешнеполитическим ведомством цифрового консультанта по консульским вопросам является позорным заигрыванием с расовой темой. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом дипломат отреагировала на создание украинским ведомством виртуального консультанта, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Онлайн-помощник украинского МИД получил имя "Виктория ИИ". "Помощница" была создана на основе реального человека — украинской певицы и участницы шоу "Холостяк" мулатки Розали Номбре.
"Использование же образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой. <…> Подобные шаги сегодня — отработка грантов по продвижению либеральной "толерантности", попытка замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий", — написала Захарова в телеграм-канале.
Говоря о толерантности на Украине, нельзя не вспомнить экс-спикера сил территориальной обороны ВСУ, американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло*. Она была назначена спикером ВСУ для западной аудитории и взяла на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских нелюдями. В опубликованных ею видео звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц РФ. Однако в сентябре 2023 года трансгендера отстранили от должности.
* Входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Telegram / МИД России