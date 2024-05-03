День Солнца, Страстная пятница, Окликание предков: Праздники и приметы 3 мая Государственных праздников 3 мая в России нет. Отмечаем Международный день Солнца, зажигаем свечи в Страстную пятницу, поминаем ушедших родственников в День окликания предков. 3 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 3 мая? Обложка © Life.ru, © Freepik / bearfotos

День Солнца

Дата в 2024 году: 3 мая, пятница.

Другое название: Международный день Солнца.

Ежегодное празднование Дня Солнца приходится на 3 мая. Этот день был учреждён в Европе в 1994 году благодаря инициативе европейского сектора Международного общества солнечной энергетики. Праздник собрал вокруг себя энергетических энтузиастов, некоммерческие объединения и деловые круги.

3 мая — идеальный день, чтобы рассказать детям о принципах работы солнечной батареи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Цель праздника — повысить осведомлённость о значении солнечной энергии как фундаментального элемента жизни на Земле. Без тепла и света Солнца наша планета была бы либо ледяной пустыней, либо непригодной для жизни из-за отсутствия атмосферы. Благодаря оптимальному расстоянию от Солнца Земля получает именно то количество тепла и света, которое необходимо для поддержания жизни.

Страстная пятница

Дата в 2024 году: 3 мая, пятница.

Другие названия: Великая пятница; Великий пяток; Великий пяток Страстной седмицы Великого поста.

Церковное название: Великий пяток; Воспоминание святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Значение: воспоминание о распятии Сына Божия.

Страстная, или Великая, пятница — народно-христианский праздник. Его отмечают в пятницу перед Пасхой. В 2024 году он приходится на 3 мая. Православная церковь в этот день вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа.

В ночь с четверга на пятницу фарисеи решили осудить Иисуса Христа. Его арестовали и доставили к первосвященникам Анне и Каиафе. Спаситель подвергся унижениям, но терпеливо вынес испытания.

Лжесвидетели обвинили Иисуса в том, что он обещал за три дня восстановить храм на руинах разрушенного. Спаситель пытался объяснить истинный смысл своих слов, но был грубо прерван и освистан толпой. Когда же Иисус признал себя истинным Сыном Божиим, Каиафа в знак протеста против богохульных речей разорвал на себе мантию. Христа приговорили к смерти через распятие.

В пятницу Иисус был доставлен на суд к римскому префекту Понтию Пилату. Тот не увидел в Иисусе угрозы, но под давлением фарисеев освободил разбойника Варавву, а Иисуса отправил на казнь. Он был распят в полдень на Голгофе. А через три часа Иерусалим окутала тьма, заставившая многих покаяться.

Великая, или Страстная, пятница является одним из самых значимых и скорбных дней в христианском календаре. Фото © Wikipedia / Феофан Критский

В Великую пятницу православная церковь вспоминает о распятии Иисуса Христа, снятии его с креста и дальнейшем погребении. В три часа дня священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу — полотно, на котором изображено тело Иисуса Христа в гробу. Вечером совершается служба, во время которой верующие стоят с зажжёнными свечами в руках. Плащаницу обносят вокруг храма. В этот день в церквях не звонят в колокола. После службы прихожане не гасят зажжённые свечи, а приносят их домой и ставят перед иконами.

Окликание предков

Дата в 2024 году: 3 мая, пятница.

Другие названия: Окликание родителей; Родовые угорья; Печной праздник; День асов (предков).

Народный праздник Окликание предков отмечается 3 мая (дата по старому стилю — 20 апреля). Согласно старинным поверьям, в этот день души ушедших предков, скучающих по земной жизни, имеют шанс прикоснуться к миру живых. Барьеры между мирами тают. Однако преодолеть последний рубеж могут лишь те души, которые зовут и оплакивают. Только так у них появляется возможность заглянуть в мир живых до наступления полуночи.

Народный праздник Окликание предков отмечается 3 мая. Фото © nikolay-chudo.cerkov

Души умерших следуют за своими родственниками домой, наблюдая за судьбой потомства. Их интересует всё, вплоть до содержимого стола, они беспокоятся, не голодают ли их близкие. На стол в этот день подают горячие блюда, так как считается, что души усопших питаются их паром. После проведённого рядом с близкими людьми на этом свете дня ровно в полночь души возвращаются в свои неведомые обители, захватив с собой тепло воспоминаний и любви своих потомков.

Приметы на 3 мая:

Нельзя ловить рыбу в этот день — это грех.

Запрещено ссориться и ругаться, иначе души предков расстроятся.

Рождённый в этот день находится под покровительством своих предков.

Если в этот день развестись — три года холостым ходить.

Именины 3 мая отмечают:

Фёдор

Станислав

Николай

Григорий

Гавриил

Александр.

Авторы Андрей Соколов