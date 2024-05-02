Брат убитой в Казахстане Нукеновой раскрыл истинное лицо матери Бишимбаева
Брат убитой в Казахстане Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева
Салтанат Нукенова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / advokatzhanna
Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, рассказал об истинном отношении матери обвиняемого к невестке. Аитбек Амангельды пояснил, что первое время свекровь Салтанат пребывала в восторге от неё и говорила, что та "будет жить, ни в чём не зная нужды". Однако мнение женщины кардинально поменялось, когда Нукеновой не стало.
"Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после её смерти отдала нам кастрюлю, полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас", — подчеркнул родственник Нукеновой в суде, добавив, что в моментах стресса люди показывают своё истинное лицо.
Напомним, 9 ноября прошлого года бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он попытался замести следы содеянного, однако был задержан. Резонансное убийство привело к тому, что в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Во время судебного разбирательства Бишимбаев признал свою вину, но не полностью. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.