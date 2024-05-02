Брат убитой в Казахстане Нукеновой раскрыл истинное лицо матери Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, рассказал об истинном отношении матери обвиняемого к невестке. Аитбек Амангельды пояснил, что первое время свекровь Салтанат пребывала в восторге от неё и говорила, что та "будет жить, ни в чём не зная нужды". Однако мнение женщины кардинально поменялось, когда Нукеновой не стало.

"Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после её смерти отдала нам кастрюлю, полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас", — подчеркнул родственник Нукеновой в суде, добавив, что в моментах стресса люди показывают своё истинное лицо.