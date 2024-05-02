"Никогда не забудем": РФ будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе, заявили в МИД
МИД РФ продолжит добиваться наказания всех причастных к трагедии в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Обложка © ТАСС / Максим Войтенко
Министерство иностранных дел России будет и дальше добиваться наказания всех виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла ровно десять лет назад. Об этом в четверг, 2 мая, заявили в МИД РФ.
"Украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми. Спустя десять лет виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания. Никогда не забудем этого ужасного преступления", — отметили в ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что в результате "варварского акта устрашения несогласных" и террора, который был совершён с особым цинизмом, погибли десятки людей. Большинство из жертв были сожжены заживо, некоторые отравились угарным газом или погибли, спасаясь от огня и прыгая с верхних этажей. Причём тех, кто выживал после падения, украинские неонацисты добивали на месте, указали в министерстве.
2 мая 2014 года украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с активистами Антимайдана. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, после чего их добивали на земле. Только по официальной информации, в тот день погибло 48 человек, пострадало свыше 250, среди которых есть дети. Одна из выживших рассказала, что убитым отрезали ступни. В памятную дату одесситы, несмотря на все риски, приносят цветы на место трагедии. В стороне не остались и россияне — активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в этой ужасной трагедии.