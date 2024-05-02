"Никогда не забудем": РФ будет добиваться наказания причастных к трагедии в Одессе, заявили в МИД

Министерство иностранных дел России будет и дальше добиваться наказания всех виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла ровно десять лет назад. Об этом в четверг, 2 мая, заявили в МИД РФ.

"Украинские неонацисты подожгли Дом профсоюзов с находящимися внутри людьми. Спустя десять лет виновные в жестокой бесчеловечной расправе так и не получили должного наказания. Никогда не забудем этого ужасного преступления", — отметили в ведомстве.