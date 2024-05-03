"Никто войска вводить не торопится": На Украине заметили непоследовательность в словах Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон, намедни допустивший отправку войск на Украину в случае прорыва ВС РФ, не делал этого, когда на фронте уже наблюдалась подобная ситуация. Об этом пишет "Страна.ua". Издание считает, что если бы решение о реальной поддержке ВСУ зависело от Киева, то Владимир Зеленский давно попросил бы об этом.

"С начала года их (прорывов. — Прим. Life.ru) уже было два: в Авдеевке и Очеретине. Но никто войска вводить не торопится", — говорится в статье.

Подчёркивается, что ведущие страны НАТО ранее не поддерживали воинственную риторику Макрона. Что касается очередного скандального заявления французского лидера, то это может быть очередной попыткой посмотреть на реакцию Запада и России.