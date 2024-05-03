"Никто войска вводить не торопится": На Украине заметили непоследовательность в словах Макрона
"Страна.ua": Макрон не присылает армию на Украину даже после прорыва ВС РФ
Эмманюэль Макрон в Кремле, 2022 год. Обложка © kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон, намедни допустивший отправку войск на Украину в случае прорыва ВС РФ, не делал этого, когда на фронте уже наблюдалась подобная ситуация. Об этом пишет "Страна.ua". Издание считает, что если бы решение о реальной поддержке ВСУ зависело от Киева, то Владимир Зеленский давно попросил бы об этом.
"С начала года их (прорывов. — Прим. Life.ru) уже было два: в Авдеевке и Очеретине. Но никто войска вводить не торопится", — говорится в статье.
Подчёркивается, что ведущие страны НАТО ранее не поддерживали воинственную риторику Макрона. Что касается очередного скандального заявления французского лидера, то это может быть очередной попыткой посмотреть на реакцию Запада и России.
К слову, Макрон не сдерживает не только "военные" обещания: в марте он заявлял, что вот-вот приедет в Киев, однако на дворе уже май, а его всё нет.
Напомним, с начала года Эмманюэль Макрон то и дело заявлял, что страны Запада обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако союзники Парижа открещивались от этих слов. Позднее министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его российский коллега Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого последний предупредил, что республику при таком развитии событий будут ждать проблемы. Но уже 2 мая Макрон снова заговорил о наземной поддержке Киева. По его словам, такое возможно в случае прорыва на фронте ВС РФ.