Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 05:49

Киев не может связаться с администрацией Telegram, так как просто не знает, куда обращаться

Украина пока не установила контакты с администрацией Telegram

Украинские власти пока не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Он признал, что Киев попросту не знает, к кому обращаться.

"Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные", — сказал чиновник.

По словам Коваля, в наши дни технологии позволяют обходить блокировку Telegram, однако отказаться от него можно, и в первую очередь речь должна идти о запрете "официальной" коммуникации через приложение, причём для этого не нужны законодательные изменения. Так, он предложил принять соответствующую инструкцию для госслужащих, из-за чего все оборонные каналы начнут переходить в другие мессенджеры.

В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам
В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам

Напомним, в последнее время украинские власти начали активно критиковать Telegram. Они ссылаются на наличие в мессенджере российских и пророссийских ресурсов, в том числе по сбору данных для ВС РФ. Последние пообещал блокировать сам владелец платформы Павел Дуров, причём, по всей видимости, вне зависимости от стороны конфликта, в интересах которой они работают. Позднее украинская разведка сообщила об удалении своего чат-бота, однако его быстро восстановили. Тем не менее Киев всё равно хочет регулировать приложение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Telegram
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров