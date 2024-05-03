Киев не может связаться с администрацией Telegram, так как просто не знает, куда обращаться
Украина пока не установила контакты с администрацией Telegram
Украинские власти пока не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Он признал, что Киев попросту не знает, к кому обращаться.
"Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные", — сказал чиновник.
По словам Коваля, в наши дни технологии позволяют обходить блокировку Telegram, однако отказаться от него можно, и в первую очередь речь должна идти о запрете "официальной" коммуникации через приложение, причём для этого не нужны законодательные изменения. Так, он предложил принять соответствующую инструкцию для госслужащих, из-за чего все оборонные каналы начнут переходить в другие мессенджеры.
Напомним, в последнее время украинские власти начали активно критиковать Telegram. Они ссылаются на наличие в мессенджере российских и пророссийских ресурсов, в том числе по сбору данных для ВС РФ. Последние пообещал блокировать сам владелец платформы Павел Дуров, причём, по всей видимости, вне зависимости от стороны конфликта, в интересах которой они работают. Позднее украинская разведка сообщила об удалении своего чат-бота, однако его быстро восстановили. Тем не менее Киев всё равно хочет регулировать приложение.
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