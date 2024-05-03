Киев не может связаться с администрацией Telegram, так как просто не знает, куда обращаться

Украинские власти пока не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Он признал, что Киев попросту не знает, к кому обращаться.

"Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные", — сказал чиновник.