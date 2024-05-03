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3 мая, 13:04

ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T и поразили нефтебазу "Баловное"

За минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали другие системы ПВО противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ", — рассказали в ведомстве.

Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом
Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом

Также Российская армия нанесла удар по нефтебазе "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, и поразила живую силу и технику противника в 102 районах.

Напомним, 14 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении очередного ЗРК IRIS-T. Позже появилось видео с моментом уничтожения немецкого ЗРК. Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала 2024 года. По его словам, противник успел лишиться более 111 тысяч человек и 21 тысячи единиц техники.

В Берлине загорелся завод, где производят системы ПВО. Город накрыло ядовитым дымом
В Берлине загорелся завод, где производят системы ПВО. Город накрыло ядовитым дымом
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow

Матвей Константинов
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