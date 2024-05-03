ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T и поразили нефтебазу "Баловное"
За минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали другие системы ПВО противника.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ", — рассказали в ведомстве.
Также Российская армия нанесла удар по нефтебазе "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, и поразила живую силу и технику противника в 102 районах.
Напомним, 14 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении очередного ЗРК IRIS-T. Позже появилось видео с моментом уничтожения немецкого ЗРК. Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала 2024 года. По его словам, противник успел лишиться более 111 тысяч человек и 21 тысячи единиц техники.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow