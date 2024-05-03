ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T и поразили нефтебазу "Баловное"

За минувшие сутки ВС России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали другие системы ПВО противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ", — рассказали в ведомстве.