Мать Бишимбаева на суде заявила, что невестка "испортила" её сына
Мать Бишимбаева на суде обвинила убитую Салтанат Нукенову в алкоголизме
Мать Куандыка Бишинбаева. Обложка © Telegram / Natalia Grace
Мать бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого судят за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, пытается оправдать сына. На этот раз Альмира Нурлыбекова намекнула на алкоголизм невестки. По словам женщины, её сын "изменился в худшую сторону" именно после знакомства с Салтанат.
"Её хватило всего на месяц-полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней. Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня <...> Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям", — сказала Нурлыбекова в интервью ютуб-блогерше Наталье Грэйс.
А отец Бишимбаева и вовсе заявил, что его сыну нужно было быть "более разборчивым в женщинах".
Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Недавно в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.