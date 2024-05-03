Мать Бишимбаева на суде заявила, что невестка "испортила" её сына

Мать бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого судят за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, пытается оправдать сына. На этот раз Альмира Нурлыбекова намекнула на алкоголизм невестки. По словам женщины, её сын "изменился в худшую сторону" именно после знакомства с Салтанат.

"Её хватило всего на месяц-полтора. У меня сын был совсем не такой до встречи с ней. Он стал замкнутым, раздражительным, самое страшное — они стали оба пить. Он не пил у меня <...> Куандык до встречи с Салтанат большое внимание уделял спорту, детям", — сказала Нурлыбекова в интервью ютуб-блогерше Наталье Грэйс.