МИД Белоруссии дал печальный прогноз по "мирному" саммиту в Швейцарии

"Мирный" саммит по украинскому конфликту в Швейцарии бессмысленен и не позволит добиться практического результата, если в нём не будут участвовать Россия и Белоруссия. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Беларусь Сергей Алейник.

"Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии, по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договорённости просто не суждено", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".