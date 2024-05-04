МИД Белоруссии дал печальный прогноз по "мирному" саммиту в Швейцарии
Глава МИД Белоруссии Алейник: Саммит в Швейцарии без России не имеет смысла
"Мирный" саммит по украинскому конфликту в Швейцарии бессмысленен и не позволит добиться практического результата, если в нём не будут участвовать Россия и Белоруссия. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Беларусь Сергей Алейник.
"Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии, по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договорённости просто не суждено", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Белорусский дипломат добавил, что официальный Минск также не был приглашён на саммит. Алейник подчеркнул, что Белоруссия исходит из того, что любые инициативы по мирному разрешению украинского конфликта, на которых будут в том числе обсуждаться вопросы европейской и евразийской безопасности, должны проходить при участии как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, иначе они будут абсолютно бесполезны.
Напомним, саммит, главной темой которого избрана украинская "формула мира", пройдёт с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке в Швейцарии. Туда приглашены более 160 делегаций на уровне глав стран и их правительств, но Россия в этом списке не значится. В Кремле прокомментировали такое решение, заявив, что саммит не нацелен на достижение реального результата, ведь разговоры о завершении конфликта без Москвы не имеют смысла. А в Госдуме мероприятие окрестили "спектаклем для идиотов". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала партнёров России не принимать участия в саммите, чтобы не оказаться втянутыми в политические провокации.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев