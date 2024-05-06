Си Цзиньпин и Макрон подписали 18 соглашений в ходе его визита во Францию

В Париже в ходе французско-китайского саммита председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали 18 соглашений. Об этом китайский лидер заявил на совместной пресс-конференции с коллегой.

"В ходе визита стороны подписали 18 соглашений между ведомствами, которые затрагивают авиационную отрасль, сельское хозяйство, гуманитарную сферу, зелёное развитие и сотрудничество малых и средних предприятий", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.