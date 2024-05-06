Си Цзиньпин и Макрон подписали 18 соглашений в ходе его визита во Францию
В ходе визита главы КНР во Францию Си Цзиньпин и Макрон подписали 18 соглашений. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN
В Париже в ходе французско-китайского саммита председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали 18 соглашений. Об этом китайский лидер заявил на совместной пресс-конференции с коллегой.
"В ходе визита стороны подписали 18 соглашений между ведомствами, которые затрагивают авиационную отрасль, сельское хозяйство, гуманитарную сферу, зелёное развитие и сотрудничество малых и средних предприятий", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
О европейском турне Си Цзиньпина стало известно в конце апреля. Сейчас китайский лидер находится во Франции, однако в его путешествии ещё два пункта — Сербия и Венгрия. По данным французских СМИ, Макрон будет пытаться договориться с Си Цзиньпином, чтобы тот попросил президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на время грядущих летних Олимпийских игр в Париже. На встрече в Париже глава КНР сделал предложение Макрону и фон дер Ляйен по Украине. Он заявил, что Китай, Франция и Евросоюз должны принимать меры, чтобы не допускать эскалации боевых действий на Украине и разрабатывать условия для мирных переговоров.