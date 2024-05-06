В Смоленске горит кирпичный завод на площади 1,5 тысячи квадратов

В Смоленске загорелся кирпичный завод. По предварительной информации, огонь начал разгораться в цехе по производству кирпича. Площадь пожара составляет уже 1500 квадратных метров, сообщает МЧС России.

В Смоленске горит кирпичный завод. Видео © Telegram / МЧС

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на территории кирпичного завода на улице Лавочкина в г. Смоленске. По предварительной информации, пожар произошёл в цехе по производству кирпича. Площадь пожара 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении.