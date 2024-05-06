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6 мая, 18:49

В Смоленске горит кирпичный завод на площади 1,5 тысячи квадратов

В Смоленске горит кирпичный завод. Обложка © Telegram / МЧС Смоленской области

В Смоленске горит кирпичный завод. Обложка © Telegram / МЧС Смоленской области

В Смоленске загорелся кирпичный завод. По предварительной информации, огонь начал разгораться в цехе по производству кирпича. Площадь пожара составляет уже 1500 квадратных метров, сообщает МЧС России.

В Смоленске горит кирпичный завод. Видео © Telegram / МЧС

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на территории кирпичного завода на улице Лавочкина в г. Смоленске. По предварительной информации, пожар произошёл в цехе по производству кирпича. Площадь пожара 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь вспыхнул на производстве около восьми вечера. Крыша здания обрушилась. В ликвидации пожара участвуют 50 спасателей и 14 единиц техники. Известно, что в результата пожара уже обрушилась кровля. Огонь к тому же очень быстро распространяется из-за сильного ветра.

В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе
В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе

Ранее пожары вспыхнули в Иркутской области. Там загорелись пять садовых посёлков. Из-за того что пламя быстро распространялось, в Братском районе ввели режим ЧС. Было известно об одной пострадавшей, один житель умер. Местных призвали эвакуироваться, взяв с собой документы. Позже пожар локализовали.

Александра Мышляева
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