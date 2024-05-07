"Она традиционная": Экс-глава протокола Кремля раскрыл детали инаугурации президента РФ

Инаугурация избранного президента России каждый раз проходит по похожему сценарию. Об этом заявил бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко. По его словам, в церемонию могут внести лишь незначительные изменения, например связанные с проездом главы государства.

"Инаугурация расписана. Она традиционная... Когда были спокойные времена, после инаугурации были приёмы небольшие. Сейчас уже с 2018 года их не проводят. Остальное всё описано", — сказал собеседник "Ленты.ру".