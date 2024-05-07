"Она традиционная": Экс-глава протокола Кремля раскрыл детали инаугурации президента РФ
Экс-глава протокола Кремля назвал традиционным сценарий инаугурации президента
Инаугурация Владимира Путина, 2018 год. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Инаугурация избранного президента России каждый раз проходит по похожему сценарию. Об этом заявил бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко. По его словам, в церемонию могут внести лишь незначительные изменения, например связанные с проездом главы государства.
"Инаугурация расписана. Она традиционная... Когда были спокойные времена, после инаугурации были приёмы небольшие. Сейчас уже с 2018 года их не проводят. Остальное всё описано", — сказал собеседник "Ленты.ру".
Напомним, сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Начало трансляции церемонии запланировано на 12:00. Приглашение на мероприятие получили представители целого ряда государств, в том числе недружественных, однако те же США отказались от присутствия.