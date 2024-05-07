В полуфинале конкурса "Это у нас семейное" в Москве примут участие 400 семей

В Москве с 16 по 19 мая состоится самый массовый окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В эти дни на "ЦСКА-арене" проходить оценочные задания будут свыше 400 семейных команд.

В полуфинале сразятся участники из 18 российских регионов, в том числе из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской и Ивановской областей. Кроме того, проверить себя приедут семьи из Калужской, Костромской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Компанию им составят семейные команды, прибывшие из Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

На четверг, 16 мая, запланировано официальное открытие мероприятия, а в следующие два дня участники будут проходить испытания. Командам предстоит выполнить интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Причём отдельный блок посвящён знанию родных регионов. За работой конкурсантов будут наблюдать эксперты.

В воскресенье, 19 мая, станут известны фамилии семей-победительниц. В этот день участников ждут познавательные лекции и мастер-классы, а также открытые дискуссии и концерты. Окружные полуфиналы ранее состоялись в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Примечательно, что к ним допустили и победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2023". В итоге в окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов и двух государств: Казахстана и Хорватии. В общей сложности заявки подали 587 250 человек, представляющие 102 735 семейных команд из всех регионов России, и их родственники, которые проживают в 81 стране мира.

Финал состоится с 5 по 8 июля, а победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 команд финалистов отправятся в путешествия.