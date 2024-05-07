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7 мая, 10:58

Патрушев указал на неспособность Киева испортить РФ праздник инаугурации 7 мая

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Киев своим анонсом массовой атаки хотел испортить праздник инаугурации президента РФ 7 мая, однако сделать этого ему не удастся. Об этом сообщает ТАСС.

"Для чего? Для того, чтобы испортить нам торжество, праздник. Они (Украина. — Прим. Life.ru) всё делают для этого", — сказал Патрушев, добавив, что свои планы Киеву осуществить не удастся.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о готовящемся массированном ударе ВСУ по России утром 7 мая. Утверждалось, что ожидается атака более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Никита Никонов
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