Патрушев указал на неспособность Киева испортить РФ праздник инаугурации 7 мая
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Киев своим анонсом массовой атаки хотел испортить праздник инаугурации президента РФ 7 мая, однако сделать этого ему не удастся. Об этом сообщает ТАСС.
"Для чего? Для того, чтобы испортить нам торжество, праздник. Они (Украина. — Прим. Life.ru) всё делают для этого", — сказал Патрушев, добавив, что свои планы Киеву осуществить не удастся.
Напомним, ранее СМИ сообщили о готовящемся массированном ударе ВСУ по России утром 7 мая. Утверждалось, что ожидается атака более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский